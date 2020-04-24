8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu’na göre Kurtuluş Savaşı’nda hizmeti tespit edilen ve “İstiklal Madalyası” verilmesi kararlaştırılan 8 şehit ve gazinin mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Yayımlanan Resmi Gazete'deki 8 şehidin isimleri şöyle:

* Akşehir – Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Ağır Topçu Çavuşu Abdullah Bacak

* Vakfıkebir – Mehmet oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Ömer Sağlam

* Vakfıkebir – Hasan oğlu 1315 (1889) doğumlu Er Hüseyin Usta

* Kalecik – Veli oğlu 1309 (1893) doğumlu Er Turhan Ural

* Ilgın – Halil oğlu 1303 (1887) doğumlu “Emir Oğulları”ndan Er Abdullah

* Haymana – Hacı oğlu 1310 (1894) doğumlu Er Ali Yıldırım

* Gümüşhane – Feyzi oğlu 1316 (1900) doğumlu “Sofi Oğulları”ndan Er Mustafa

* Gaziantep – Ökkeş oğlu 1319 (1903) doğumlu Kamil”. (İHA)