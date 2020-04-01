8 bin acenteci isyan bayrağı çekti: Sesimizi duyan var mı?

Corona virüsü salgını ile ilgili alınan tüm ekonomik kararlarda devre dışı bırakıldıklarını, yok sayıldıklarını öne süren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi 8 bin acenteci, hazırladıkları görsel ve sosyal medya ilanlarında “Sesimizi duyan var mı?” diye seslendi.

‘TURİZM BAKANI NEDEN SESSİZ?’

TÜRSAB Asya ve Kuşadası Bölge Temsil Kurulları’nın başlattığı ve kısa sürede diğer bölgelere yayılan tepkide, özellikle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sessizliğine dikkat çektiler.

Acenteciler, “Binlerce acentenin kapanmasından, bunca emeğin heba olmasından dolayı kaygılıyız. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve bağlı kurumların biz acentelere reva gördüğü bu sessizlikte çığlığımız gittikçe büyüyor” diyerek, tepkilerini dile getirdi.

‘NEFES KREDİSİ VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ’

Acenteciler, nefes kredisi beklediklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenerek, kendilerine sahip çıkılmasını istedi.

Acenteciler, “Sayın Cumhurbaşkanım, biz adalet istiyoruz. Başta Kültür Turizm Bakanlığımız ve iştirakleri olmak üzere devletimiz tarafından çıkarılacak ekonomik tedbir paketlerinde, turizmin lokomotifi seyahat acentelerinin sektörel anlamda hassaslığının da göz önüne alınarak, sektörümüze özel destek paketlerinin çıkarılmasını, SGK, vergi borcu geçmişi talep edilmeksizin tüm acentelerimize nefes kredisi verilmesini bekliyoruz” diyerek kendilerine destek olunmasını istedi.