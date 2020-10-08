8 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar…

Haftanın üç günü çekilen ve bir süredir devirlerle birlikte büyük ikramiyenin katlandığı Süper Loto çekilişi saat 21.30’da canlı olarak gerçekleştirildi. Büyük ödül hayaliyle bilet alanlar 6 şanslı rakamın kendi biletlerine çıkıp çıkmadığını araştırmaya başladı. Yenilenen Süper Loto’da en az 2 rakamın bilinmesiyle de ikramiye alınabilirken, 3,4,5 rakamın da doğru tahmin edilmesi durumunda ödül kazanılabiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun 8 Ekim 2020 tarihli 30. çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 1-10-21-25-42-48

BÜYÜK ÖDÜL ARTTI

Milli Piyango’nun bu akşamki Süper Loto çekilişinden dakikalar önce büyük ödül tutarı da açıklandı. Süper Loto’nun bu geceki çekilişinde büyük ikramiye 27 milyon 623 bin 84 TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.