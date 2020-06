8 Haziran On Numara sonuçları açıklanıyor! MPİ On Numara ve Süper On Numara sonuçları sorgulama…

Her hafta pazartesi akşamı düzenlenen On Numara sonuçları belli oluyor. Milli Piyango İdaresi’nin geçtiğimiz hafta başlatılan yeni uygulama ile süper sayısal şans oyunları internet üzerinden de oynanabiliyor. İnternet üzerinden oynanabilen Süper On Numara ve her hafta pazartesi çekilen On Numara sonuçlarını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte 8 Haziran On Numara sonuçları sorgulama ekranı…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) 931. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. İnternet üzerinden oynanan Süper On Numara sonuçları ise belli oldu.

8 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

8 Haziran Süper On Numara sonuçları açıklandı. Online oynanan Süper On Numara’da bu akşam 10 bilen çıkmadı ve 114 bin TL yarınki çekilişe devretti.

SÜPER ON NUMARA VE SAYISAL ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Süper On Numara oyunu için İdaremizce her gün saat 20:15'de ayrı bir çekiliş yapılacaktır. Bu nedenle, Pazartesi günleri Süper On Numara Oyunu için saat 20: 15, Sayısal On Numara oyunu için de Saat: 21:15'de ayrı ayrı çekiliş gerçekleştirilecektir. Çekilişler İdaremiz Kızılay Binasında halka açık olarak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, ayrıca internet sitemizden canlı olarak ve akabinde de arşiv şeklinde yayınlanacaktır.

SÜPER SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.45'te ve Cumartesi saat 21.15'te yapılacak.

PARA LOTO ÇEKİLİŞİ: Perşembe saat 21.15'te yapılacak.

SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞİ: Her gün saat 20.15'te yapılacak.

SÜPER ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.15'te yapılacak.