8 Nisan Şans Topu sonuçları açıklanıyor! Şans Topu’nda ilk devir!

Şans oyunları arasında popüler olan Şans Topu oyununda sonuçlar belli oluyor. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte ilk devrini gerçekleştiren ve 639 bin lirayı bir sonraki çekilişe aktaran Şans Topu’nda büyük ikramiye de artıyor. Şans Topu’nun bu hafta büyük ödlününün yaklaşık 1 milyon TL seviyelerine çıkması bekleniyor. 5+1 doğru rakamı doğru tahmin edenlerin kazandığı büyük ikramiyeyi bu hafta kazanan çıkacak mı merak konusu. İşte 8 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans Topu’nun 982. hafta sonuçları bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Şans Topu sonuçları açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.