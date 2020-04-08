8 Nisan Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! MPİ Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto’nun 1312. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te başlayacak. Sayısal Loto’nun son yapılan çekilişinde 2 kişi kişi başı 578 bin liralık ödülün sahibi olmuştu. Bu akşamki Sayısal Loto çekilişinde ise büyük ikramiye tutarının 1,5 milyon lira seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 8 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama sayfası…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sayısal Loto’nun 1312. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişin sonuçları çekilişten dakikalar sonra netleşecek. Sayısal Loto sonuçları belli olduğu anda sayfamızdan takip edebilirsiniz.



ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto