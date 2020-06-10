8 personelin testi pozitif çıktı, bina kapatıldı

Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nde 8 çalışanın corona virüsü testi pozitif çıktı. Olayın ardından Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü İl binası geçici süreliğine hizmete kapatıldı.
TÜM PERSONELE TEST YAPILDI
Müdürlük binasının geçici süreliğine hizmete kapatılmasının ardından bütün personele test yapıldı. Testi negatif çıkan personellere idari izin verildi, testi pozitif çıkan personellerin ise tedavisine başlandı.
Öte yandan Konya İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin testi pozitif çıkan 8 personelle temasta bulunan kişilerin tespiti için çalışmalara başladığı bildirildi.