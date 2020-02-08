8 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor

Zengin olma hayali kuran vatandaşlar 1-49 arasından altı rakam işaretleyerek Sayısal Loto kuponlarını doldurdu. Ardından bekledikleri Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından kısa bir süre sonra açıklanacak.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/8-subat-sayisal-loto-sonuclari-aciklaniyor-5614181","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/8-subat-sayisal-loto-sonuclari-aciklaniyor-5614181","pageType":"yazi","pageIdentifier":5614181,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"8 u015eubat Sayu0131sal Loto sonuu00e7laru0131 au00e7u0131klanu0131yor"});aip('newsArticle', {"identifier":5614181,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/8-subat-sayisal-loto-sonuclari-aciklaniyor-5614181/","headline":"8 u015eubat Sayu0131sal Loto sonuu00e7laru0131 au00e7u0131klanu0131yor","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/08/iecrop/sayisal-loto-shutterstock_16_9_1581182695.jpg","author":"Utku Can Yalu00e7u0131n","dateCreated":1581182708,"datePublished":1581182708,"dateModified":1581182708,"info":"{"seo_news":"false"}"});