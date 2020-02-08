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8 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor

Sayısal Loto sonuçları her zaman olduğu gibi canlı yayında ve noter huzurunda açıklanacak. 8 Şubat Sayısal Loto sonuçları saat 21.15'te belli olacak

20:25 -
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8 Şubat Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor

Zengin olma hayali kuran vatandaşlar 1-49 arasından altı rakam işaretleyerek Sayısal Loto kuponlarını doldurdu. Ardından bekledikleri Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından kısa bir süre sonra açıklanacak.

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