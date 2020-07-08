Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

8 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama…

Milli Piyango İdaresi'nin Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Bu haftaki Şans Topu çekilişi için biletlerini alarak sonuçları bekleyenler haberimizden haftanın şanslı rakamlarını görebilirler. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye tutarı 1 milyon 705 bin TL olarak belirlendi. İşte 8 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

21:43 -
Haberler Gündem
8 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama…

Şans Topu’nun bu haftaki çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango Tarafından geçtiğimiz hafta yapılan Şans Topu çekilişinde ilk devir gerçekleşmişti. Bu hafta ise Şans Topu’nda büyük ikramiye 1 milyon 705 bin TL olarak açıklandı ve bir bilete isabet etti. İşte Şans Topu’nda haftanın rakamları…

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şans Topu’nun 995. hafta çekilişi bugün yapıldı. Büyük ikramiye tutarı … olarak belirlenirken, şanslı rakamlar ise 11-12-20-30-33+14 oldu.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Milli Piyango MPİ Şans Topu Şans Topu sonuçları
Son güncelleme: 21:45 08.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more