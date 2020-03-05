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8 yıldır aranan Ahmet’i, babası baltayla öldürüp gömmüş

Amasya'da, 8 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ahmet Sucu'nun (30) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarmanın çapraz sorgusunda suçunu itiraf eden baba Asım Sucu (61) kendisi ve eşini döven oğlunu baltayla başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Oğlunun cesedini önce evinin avlusuna, 3 yıl sonra da köy mezarlığına gömdüğünü dile getiren baba Sucu tutuklandı, anne Sucu  ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10:22 -
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8 yıldır aranan Ahmet’i, babası baltayla öldürüp gömmüş

Amasya Merkeze bağlı Bağlarüstü köyünde, 27 Mayıs 2012’de ortadan kaybolan Ahmet Sucu için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Köyde başlatılan arama çalışmalarında Sucu’ya ait bir iz bulunamadı.

Babası Asım Sucu oğlunu soranlara, ‘Başını alıp gitti’ yanıtı verdi. Jandarma ekipleri 8 yıl aradan sonra kayıp genç dosyasını yeniden ele aldı, özel bir ekip soruşturma için görevlendirildi. Köyde araştırma yapan ekipler, kayıp gencin babası Asım ile annesi Ş.S. ve 2 kardeşini çapraz sorguya aldı.

Baba Asım Sucu 8 yıl sonra oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. Foto: DHA

BALTAYLA ÖLDÜRÜP EVİN AVLUSUNA GÖMDÜ

Asım Sucu sorguda oğlu Ahmet Sucu’nun kendisi ve eşini sürekli dövdüğünü söyledi. Sucu, olay günü eşini dövdüğü sırada oğluna müdahale etmek isterken bir anlık öfkeyle başına baltayla vurduğu oğlunu öldürdüğünü itiraf etti.

Ahmet Sucu, oğlunun cansız bedenini ise evin avlusunda kazdığı çukura gömdüğü anlattı. 3 yıl önce eşi Ş.S.´nin, oğlunun babaannesi ve dedesinin yanında mezarlığa gömülmek istediğine dair rüya gördüğünü anlatan Ahmet Sucu, avludan çıkardığı cesedi, koyduğu çuvalla köy mezarlığında kazdığı çukura gömdüğünü söyledi.

Baba Asım Sucu’nun mezarlıkta gösterdiği yerden Ahmet Sucu’ya ait kemikler çıktı. Foto: DHA

MEZARLIK KAZILDI

Jandarmanın çapraz sorgusunda cinayeti itiraf eden Asım Sucu ile eşi Ş.S. gözaltına alındı. Asım Sucu, jandarmanın güvenlik önlemleri altında köy mezarlığına götürüldü, oğlunun cesedini gömdüğü yeri gösterdi.

İş makinesiyle mezarlıkta yapılan kazıda Ahmet Sucu’ya ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Mezardan çıkarılan kemikler DNA testi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Babası tarafından öldürülen Ahmet Sucu. Foto: DHA

BABA TUTUKLANDI, ANNE SERBEST

Kan donduran olayın ardından gözaltına alınan Asım Sucu ile eşi Ş.S., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Asım Sucu tutuklanırken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet Sucu’nun ifadelerine başvurulan kardeşleri A.S. ile E.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. (DHA)

Son güncelleme: 10:35 05.03.2020
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