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81 ilde eş zamanlı çakar lamba uygulaması: 46 sürücüye ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, 20-21 Ağustos tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak 'çakar lamba' uygulaması yaptı. 124 bin 655 aracın denetlendiği uygulamada, mevzuata aykırı olarak usulsüz ışıklı ve sesli uyarı işaretleri kullanan 46 sürücüye işlem yapıldı.

18:54 -
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81 ilde eş zamanlı çakar lamba uygulaması: 46 sürücüye ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre 20-21 Ağustos 2020 tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada 124 bin 655 araç denetlendi.

Uygulamada mevzuata aykırı olarak usulsüz ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanıldığı tespit edilen 46 araca ve sürücüsüne işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 694 araç trafikten men edildi, 180 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve toplam 15 bin 161 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı. DHA

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