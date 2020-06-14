85 yaşındaki kadını taciz edip, 15 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından 7 yıldır Ağrı’da cezaevinde olan İsmail Tekin, 2 ay önce tahliye oldu. Hakkari’ye gelen Tekin, 5 gün önce bisküvi ve kolayla kandırdığı erkek çocuğu S.K.’ya (15) cinsel istismarda bulundu.

Bu olaydan 2 saat sonra da alışveriş yapan N.D. (85) adlı kadının yanına yaklaşarak yardım dağıtıldığını, kendisinin aldığını, isterse bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi.

MERDİVENDEN İTTİ

Tekin, yaşlı kadınla birlikte cadde üzerindeki 5 katlı binaya girdi. Tekin, en üst kata çıktığı kadına cinsel tacizde bulundu. N.D.’nin bağırararak tepki göstermesi üzerine Tekin, kadını merdivenlerden itip kaçtı.

Merdivenlerden düşen kadının ayağı kırıldı. Yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, Ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.

3 GÜN İZİ SÜRÜLDÜ

Çevredeki tüm MOBESE kameraları tek tek incelenip 3 gün iz sürüldü. Zanlı, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Tekin, çelik yelek giydirilip, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak yeniden cezaevine konuldu. (DHA)