89 bin 987 kez şikayet edilen ATV’nin tek bir dosyası görüşülmedi

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, iktidar yanlısı kanalların RTÜK tarafından korunduğunu belirterek hazırladığı raporu açıkladı.

Rapora göre, bu yılın ilk ayında ATV en çok şikayet edilen kanal oldu. ATV hakkında RTÜK'e yaklaşık 90 bin şikayet yapıldı. Taşcı, “Bu kanalla ilgili görüşülen dosya sayısı sıfır… RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, iktidar yanlısı ATV kanalının hamisi, koruyucusu gibi davranıyor. ATV'ye dokunulmazlık zırhı giydirildi” dedi.

İLK SIRADA MÜGE ANLI VAR

Taşcı'nın verdiği bilgiye göre, Ocak 2020-Haziran 2020 tarihleri arasında ATV hakkında izleyicilerden, 89 bin 987 kez şikayet geldi. Bu şikayetlerin ilk sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli program yer aldı.

Müge Anlı, araç içerisinde kendisine migren iğnesi yapmayan sağlık çalışanlarını hedef göstermişti. Taşcı, sağlık çalışanlarını corona virüsü günlerinde hedef alan yayın nedeniyle RTÜK Başkanlığı’na şikayet ederek, yayının incelenmesi için başvurdu ancak Üst Kurul işlem yapmadı.

DENETİM DEĞİL YANDAŞI KORUMAK

Taşcı, “Bir kanal son altı ayda en çok şikâyet edilenler sıralamasında sirinci oluyor ve hakkında tek bir rapor dahi düzenlenmiyor. Bunun adı denetim değil, yandaşını koruyup kollamaktır. RTÜK Başkanı konuta AKP'yi eleştirenler ve eleştirmeyenler olarak bakıyor. Yasa gereği hepsine eşit olmak zorunda” dedi.