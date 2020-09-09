9 Eylül Şans Topu sonuçları belli oldu! İşte haftanın sonuçları…

Milli Piyango’nun en sık oynanan şans oyunlarından Şans Topu’nun bu haftaki şanslı rakamları belli oldu. Şans Topu’nun 6. çekiliş sonuçları şu şekilde; 3-5-21-29-32+6

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango'nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, çekiliş yok,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Süper Loto çekilişleri düzenlenmektedir.