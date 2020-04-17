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9 mahalle ve 1 köy karantinada

Karaman Valiliği Ermenek ilçesine bağlı 9 mahalle ve 1 köyün giriş-çıkışlara kapatılarak karantinaya alındığı açıkladı. Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilçeye şehir dışından gelişlerin engellenemediği için corona virüsü vaka sayısında artış yaşandığını duyurdu.

Müslüm EVCİ
12:18 -
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9 mahalle ve 1 köy karantinada

Karaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ermenek İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Ermenek ilçesi Merkez Meydan, Çınarlısu, Orta, Taşbaşı, Değirmenlik, Susaklı, Sandıklı, Güllük ve Seyran mahalleleri ile Ardıçkaya köyü corona virüsü salgını nedeniyle bugün saat 06.00 itibarıyla karantinaya alındığı belirtildi.

”HALK PAZARLARI DA  KAPATILDI”

Valilik tarafından yapılan açıklamada ayrıca Ermenek ilçe merkezi, Kazancı ve Güneyyurt beldeleri ile köylerde kurulan halk pazarlarına da ikinci bir karara kadar geçici olarak ara verildiği duyuruldu.

”ŞEHİR DIŞINDAN GELİŞLERİ ENGELLEYEMEDİĞİMİZ İÇİN VAKA SAYISI ARTTI”

Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak ilçeye şehir dışından gelişlerin engellenemediğinden dolayı vaka sayısının arttığını belirtti.

Zorlu’nun açıklamaları şu şekilde:  ”Virüs ile mücadele konusunda Ermenek Belediyesi olarak ilk günden beri en yoğun tedbirleri almamıza rağmen, şehir dışından gelişleri engelleyemediğimiz için ilçemizde vaka sayısında hızlı bir artış gözleniyor. Devletimiz güçlüdür, hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir. Sizlerden ricam kararlara uymanız ve dışarı çıkmamanız. İhtiyaçlarınız 7/24 giderilecektir.”

Corona Karaman sosyal medya
Son güncelleme: 12:21 17.04.2020
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