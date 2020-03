9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama! MPİ sonuçları sıralı tam liste!

Milli Piyango’nun 9 Mart 2020 tarihli çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her ayın 9, 19 ve 29’unda düzenlenen Milli Piyango çekilişinin sonuçları bu akşam 18.00’da yapılan çekilişin ardından belli oldu. 3 Milyon liralık büyük ikramiyenin hangi şanslı rakamlara çıktığı merak ediliyor. MPİ sonuçları sıralı tam listesi yayınlandığı anda sayfamızda yer alacak. İşte 9 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

9 MART MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TAM LİSTE

Milli Piyango’nun 3 Milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan rakamları 5-0-1-2-2-2 olarak belirlendi. Sıralı tam liste saat 19.00’da açıklanacak.





100 bin liralık ikramiyeyi kazanan rakamlar 4-2-0-3-3-7 olarak açıklandı.







MİLLİ PİYANGO HAKKINDA BİLGİLER

Osmanlıda Piyango -Başlangıç-

İLK ÖNERİ

Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Osmanlı devletinde Lotarya sözcüğünü kullanarak piyangodan söz eden – şimdilik bulabildiğimiz – en eski kaynak, 18.yüzyıl sonlarında yazılmış bir sefaretnamedir. Şimdiye değin hiç basılmadan elyazması olarak kalan bu kitabın ilgili bölümünün çevrim yazısı, aslının fotokopisiyle birlikte yanda sunuluyor. Bölümün sonunda, İstanbul’ da piyango düzenlenmesi için yapılan bir öneri de aktarılmaktadır.

Ebubekir Ratip Efendinin (1792 tarihli) Nemçe Seyahatnamesi elyazmasından, varak, 201 b- 202a (Süleymaniye Kütüphanesi). Dr. Abdullah Uçman’ın “Ebubekir Ratip Efendi’nin Nemçe Seyahatnamesi” (Tarih ve Toplum, 69 – Eylül 1989, s.27-31) yazısı, elçi ve yapıtlan hakkında geniş bilgi içermekle birlikte, piyangodan söz etmemektedir.

BAŞLANGIÇLAR

Osmanlı İmparatorluğu’ nda piyango çekilişIerinin, Batı kökenli hemen hemen herşey gibi, öncelikle levantenler ve gayr-i Müslim anasır arasında başlamış olması, şaşırtıcı değildir.

1856 yılında (Cemaziyülevvel 1273) Ermeni Katolik Kilisesinin (herhalde karşılığında hasılattan payalmak üzere) güvence vermesiyle bir eşya (İstanbul Yeşilköy’de evler ve arsalar) ve para karma piyangosu düzenlenmiştir. Bu konuyla ilgili (Ceride-i Havadis’ ten) iki gazete ilanı aynen şöyledir.

“Bundan evvel cerideye derc ile beyan olduğundan herkesin malumu olduğu üzere Ayastefanoz’daki evler ve arsalar ve verilecek akçelerin piyangosu 273 senesi Cemaziyülevvelinin birinci günü Beyoğlu’nda tiyatroda çekilecektir. İşbu piyango on hisseye taksim olunup on numara kazanacaktır. Kazanılacak şeyin bahası dörtyüz yetmiş bir bin kuruşa baliğdir. Ermeni Katolik Milleti Batrikhanesi kefaleti ile müstakilen yevm-i mezkurda çekileceğinden kazanan numaraların sahipleri bilyetolarını batrikhaneye götürdüğü gibi bedeli kendisine teslim olunacaktır. Bu piyango bilyetolarının satılan başlı merkezi Beyoğlu’ na doğru Galata Mevlevihanesi ‘nin üst tarafı ve her bilyetosu beı kuruşa olarak on bilyeto birlikte alanlara bir bilyeto ziyade bila semen ita kılınacaktır ve kazanan numaralar cümle gazetelerde zikr ve beyan ile iadn ettirilecektir. “