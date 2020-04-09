9 Nisan Süper Loto’da haftanın sonuçları açıklanıyor! İşte Süper Loto’da kazanan rakamlar!

Milli Piyango İdaresi’nin 651. hafta Süper Loto oyunu çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Şanslı 6 rakamı doğru tahmin ederek büyük ödülü almak isteyenler biletlerini hazırladı ve çekiliş saatini beklemeye başladı. Geçen hafta yapılan Süper Loto çekilişinde 7 kez devreden büyük ödül 1 kişiye çıkmış ve 22 milyon lira kazandırmıştı. Bu hafta ise Süper Loto büyük ikramiye tutarının yaklaşık 1 milton TL seviyelerinde olması bekleniyor. İşte 9 Nisan 2020 Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası…

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 651. hafta çekilişi bu akşam saat 21.15’te yapılacak. Süper Loto sonuçları ilerleyen dakikalarda belli olacak. Sonuçlar açıklandığı anda sayfamızda yer alacak.

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.