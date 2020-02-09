9 Şubat Milli Piyango sonuçları açıklandı! MPİ sonuçları sıralı tam liste!

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29’unda düzenlenen çekilişin sonuçları belli oldu. Bu akşam yapılan Milli Piyango çekilişinde 3 milyon liralık büyük ikramiyenin Ankara ve İstanbul’dan oynandığı açıklandı. İşte 9 Şubat Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi.

9 ŞUBAT 2020 TARİHLİ KAZANAN TÜM BİLETLERİN LİSTESİ