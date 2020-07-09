9 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! Süper Loto ve Para Loto sonuç ekranı…

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor. Geçtiğimiz hafa yapılan Süper Loto çekilişinde 6 doğru rakamı bilen bir kişi 1 milyon 917 bin TL’lik büyük ikramiyeye hak kazanmıştı. Bu akşamki Süper Loto çekilişinde büyük ödülün devir olmaması nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Süper Loto ve internet üzerinden oynanan Para Loto’da aynı rakamlar geçerli sayılıyor. İşte 9 Temmuz 2020 Süper Loto sonuçları…

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto’nun 664. hafta çekilişi bu akşam saat 21.45’te yapılacak. Süper Loto ve Para Loto sonuçları çekilişten dakikalar sonra netleşmiş olacak ve sayfamızda yer alacak.

SÜPER ŞANS OYUNLARI NE ZAMAN YAPILIYOR?

SÜPER SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.45'te ve Cumartesi saat 21.15'te yapılacak.

PARA LOTO ÇEKİLİŞİ: Perşembe saat 21.15'te yapılacak.

SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞİ: Her gün saat 20.15'te yapılacak.

SÜPER ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.15'te yapılacak.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.