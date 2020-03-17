Avrupa’dan gelenler Türkiye’ye ulaştı!

Saat 14.15 sıralarında Münih’ten İstanbul Havalimanı’na gelen ilk uçağın yolcuları, üç otobüsle karantina için hazırlanan Küçükçekmece’deki Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu’na getirildi. Otobüslerdeki şoförlerin ve görevlilerin özel kıyafet giydiği görüldü.

Gelen yolcular otobüslerden sırayla indirilerek ve valizlerini alarak yurda giriş yaptı. İnen yolcular arasında bir bebeğin, çocukların ve engelli bir vatandaşın da olduğu görüldü. Görevliler, otobüsten inen maskesiz yolculara maske dağıttı.

Yurdun bulunduğu sokakta ise emniyet ekipleri bariyerlerle yolu kapatarak ve nöbet tutarak güvenlik önlemi aldı. Yolcuları getiren üç otobüsün yurttan ayrılmasının ardından, bir otobüs daha yurda geldi. Avrupa’dan gelen vatandaşların öğrenci yurtlarına gelişlerinin akşam saatlerinde de devam edeceği öğrenildi. Vatandaşlar, 14 gün boyunca yurtlarda gözlem altında tutulacak. DHA