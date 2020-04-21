9 yaşındaki kızını öldüren şahıs, eşini yaralayıp 5 ay hapiste kalmış

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep'te 1 yıl önce eşi R.A'yı yaraladığı için cezaevine giren, 9 yaşındaki kızı Ceylan A.'yı darp ederek ölümüne yol açan Müslüm A.'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu şahsın eşini yaralama suçundan Mayıs 2019'da tutuklandığı, Kasım 2019'da tahliye edildiği duyuruldu.

9 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILAMADI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

*Mağdure C.A, babasının darp etmesi sonucu hastanede tedavisi devam ettiği sırada 21/04/2020 tarihinde hayatını kaybetmiş olup, C.A'nın babası şüpheli M.A hakkında 16/04/2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

*Şüpheli M.A, 17/04/2020 tarihinde göz altına alınmış ve 18/04/2020 tarihinde de Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

158 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

*Şüphelinin 31/05/2019 tarihinde eşine karşı yaralama suçundan tutuklandığı, 04/11/2019 tarihinde tahliye edildiği tespit edilmiştir.