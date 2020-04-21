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9 yaşındaki kızını öldüren şahıs, eşini yaralayıp 5 ay hapiste kalmış

Gaziantep'te 9 yaşındaki kızını darp ederek ölümüne neden olan Müslüm A. hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu şahısın eşini yaraladıktan sonra yaklaşık 158 gün tutuklu kaldığı ve Kasım 2019'da tahliye edildiğinin tespit edildiği duyuruldu.

22:48 -
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9 yaşındaki kızını öldüren şahıs, eşini yaralayıp 5 ay hapiste kalmış

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep'te 1 yıl önce eşi R.A'yı yaraladığı için cezaevine giren, 9 yaşındaki kızı Ceylan A.'yı darp ederek ölümüne yol açan Müslüm A.'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu şahsın eşini yaralama suçundan Mayıs 2019'da tutuklandığı, Kasım 2019'da tahliye edildiği duyuruldu.

9 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILAMADI

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

*Mağdure C.A, babasının darp etmesi sonucu hastanede tedavisi devam ettiği sırada 21/04/2020 tarihinde hayatını kaybetmiş olup, C.A'nın babası şüpheli M.A hakkında 16/04/2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

*Şüpheli M.A, 17/04/2020 tarihinde göz altına alınmış ve 18/04/2020 tarihinde de Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

158 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

*Şüphelinin 31/05/2019 tarihinde eşine karşı yaralama suçundan tutuklandığı, 04/11/2019 tarihinde tahliye edildiği tespit edilmiştir.

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Son güncelleme: 22:51 21.04.2020
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