9 yaşındaki Muhammed’in ölümünde şok gelişme

Suriyeli Muhammed Hüseyin’in evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş bürosunun mahalleli ve görgü şahitlerinin ifadesi ve savcılık talimatıyla küçük çocuğun babası ve üvey annesi ile iki kardeşinin gözaltına almasının ardından, küçük çocuğun maruz kaldığı işkence ile alakalı mahallenin CİMER’e de şikayette bulunduğu öğrenildi.

ÜVEY ANNE DEHŞETİ

Ailenin ekonomik durumunun iyi olduğunu ifade eden vatandaşlar, CİMER’e yazdıkları 22 Temmuz 2019 tarihli dilekçede, üvey annenin kendisinden olmayan çocuklara işkence yaptığını, dilendirdiğini, kaymakamlıktan aldığı yardımları çarçur ettiği ifade edilerek, üvey çocukların sahiplenilmesi gerektiği belirtiliyor.

Öte yandan Hüseyin’in otopsi işlemleri devam ediyor. İlk incelemede 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldüğü öne sürülen küçük çocuğun vücudunda da yanık ve kesi izleri bulunmuştu. (İHA)