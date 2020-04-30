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92 yaşında corona virüsünü yendi

Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi'nde 18 gündür corona virüsü tedavisi gören 92 yaşındaki Nurettin Durak ve MS hastası 46 yaşındaki Hatice Aktürk sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

İlker KILIÇASLAN
12:47 -
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92 yaşında corona virüsünü yendi

Alaşehir Devlet Hastanesi’nde 18 gün önce corana virüsü testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan 92 yaşındaki Nurettin Durak ve 46 yaşındaki Hatice Aktürk, virüsü yenerek taburcu olmanın mutluluğu yaşandı.

“ONLARIN SAYESİNDE KURTULDUM”

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Nurettin Durak, ”Hayatlarını hiçe sayarak benim virüsü yenmemde yardımcı oldular. Sağlık çalışanlarımızın hepsinden Allah razı olsun. Onların sayesinde bu hastalıktan kurtuldum” dedi.

“MS HASTALIĞIMLA İLGİLİ HASTANEYE GELMİŞTİM, CORONA ÇIKTI”

MS hastası Hatice Aktürk de, ”Hastalığımla ilgili hastaneye gelmiştim. Ancak corona virüsü çıktı. Çok şükür doktorlarımız, hemşirelerimiz sayesinde sağlığıma kavuştum. İyiyim, vücudumu çok dirençli hissediyorum. Hastaneye 18 gün önce gelmiştim, sağlığıma kavuştum” diye konuştu.

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