Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde “Kış Lastiği Denetimi” gerçekleştirildiği açıklandı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
* Ülkemizde şehirlerarası karayollarında yolcu veya eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. İl sınırları içerisinde ise kış lastiği uygulaması yapılıp/yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenmektedir.
* Soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde ülke genelinde “Kış Lastiği” kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildi.
* Yapılan denetimde;
* 127.700 araç/sürücü kontrol edildi,
*492 aracın zorunluluk kapsamında olduğu halde kış lastiği kullanmadığı tespit edildi,
* 940 araç trafikten men edildi,
* Toplam 13.415 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.
* Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur.