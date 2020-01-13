Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde “Kış Lastiği Denetimi” gerçekleştirildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Ülkemizde şehirlerarası karayollarında yolcu veya eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur. İl sınırları içerisinde ise kış lastiği uygulaması yapılıp/yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenmektedir.

* Soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde ülke genelinde “Kış Lastiği” kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

* Yapılan denetimde;

* 127.700 araç/sürücü kontrol edildi,

*492 aracın zorunluluk kapsamında olduğu halde kış lastiği kullanmadığı tespit edildi,

* 940 araç trafikten men edildi,

* Toplam 13.415 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

* Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize öncelikli olarak kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur.