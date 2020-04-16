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99 yaşındaki kadın corona virüsünü yendi

Tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de etkisini gösteren corona virüsü salgını yayılmaya ve can kaybına neden olmaya devam ederken, sevindirici anlar da yaşanıyor. 99 yaşındaki Halide Dereli iki haftalık tedavisinin ardından coronayı yenerek hastaneden taburcu oldu.

12:04 -
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99 yaşındaki kadın corona virüsünü yendi

İstanbul Ataşehir'de yaklaşık iki hafta önce ateşi yükselen 99 yaşındaki Halide Debreli hastaneye götürüldü.

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tetkikleri yapılan yaşlı kadının corona virüsü testi pozitif çıktı. Hastanede izole edilen serviste tedavisine başlanan Debreli’nin iki haftanın sonunda yapılan testlerde korona virüsü yendiği anlaşıldı.

Yaşlı kadın, hastaneden taburcu edilerek ambulansla gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak evine getirdi.

Yaşlı kadına hastalığı süresi boyunca refakat eden kızı Halime Debreli şunları söyledi:

* Bir haftadır hastanedeydik, şimdi çıktık. Ateşi çıktı, iki üç gün evde kaldık. Ambulansı aradığımızda hastaneye şu an getirmeyin, ‘corona değilse bile olur' dediler.

* Sonra ateşi kırka yükselince mecbur götürdük, test de pozitif çıktı. Sekiz gün kaldık, şu anda bizde bir şey yok. Hastanede çok güzel ilgilendiler, personel, doktor her şey çok güzeldi” ifadelerini kullandı. (İHA)

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