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A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaralandı

Canlı yayında İstanbul'daki şiddetli fırtına ve yağışı izleyicilerine aktaran A Haber muhabiri Melis Coşan, ağaçtan kopan bir dal parçasının kafasına çarpması sonucu yaralandı. Canlı yayında korku dolu anlar yaşayan muhabirin sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi yok.

16:05 -
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Meteoroloji ve AKOM’un İstanbul için yaptığı şiddetli sağanak uyarısının ardından öğle saatlerinde kenti siyah bulutlar sardı. Özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde şiddetli fırtına ve sağanak etkili oldu.

CANLI YAYINDA YARALANDI

Beşiktaş’tan o anları canlı yayında izleyicilere aktaran A Haber muhabiri Melis Coşan ise zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile ağaçtan kopan bir dal parçası kafasına çarpan Coşan yaralandı.

Canlı yayında korku dolu anlar yaşayan muhabir ve kameraman daha sonra araçlarına bindi.

Son güncelleme: 16:07 23.06.2020
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