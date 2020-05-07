AB ülkeleri turizm için yol haritası oluşturacak: Rota, Avrupa içi seyahat

Türkiye'nin turizmde en büyük pazarını oluşturan Avrupa Birliği ülkelerinin, bu yıl “Avrupa içi turizm” seçeneğini benimseyeceği ortaya çıktı. AB ülkelerinin turizmden sorumlu bakanları, turizmde Avrupa içi hareketliliğin sağlanması konusundaki ortak görüşleri dile getirdi.

Bu kapsamda, COVID-19 sağlık belgesi uygulaması getirilmesi, bu belgeyi alan Avrupa vatandaşlarının, AB içinde ki turizm destinasyonlarına seyahat etmesi dile getirildi.

TURİZM İÇİN YOL HARİTASI

Avrupa'nın en büyük tur operatörü TUI'nın CEO’su Fritz Joussen'de “Avrupa içi turizmi” işaret etti.

Joussen, Avrupa basınına yaptığı değerlendirmede, AB ülkelerinin turizm için yol haritası hazırlaması gerektiğini belirterek, ”Avrupa içi turizm konusunda açık bir perspektife ihtiyaç var. AB ve üye ülkeler, birlik içi turizm konusunda bir yol haritası hazırlamalı. Bu yol haritası; Yunanistan, Kıbrıs, Portekiz, Balear Adaları, Avusturya veya Bulgaristan gibi destinasyonların Avrupalı turiste açılmasını içermeli” önerisini getirdi.

HAZİRAN AYINDA KARAR VERİLECEK

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'da Haziran ayı ortasını işaret ederek “Haziran ortasında Avrupa ülkeleriyle oturup konuştuktan sonra, yaz tatillerinin nasıl olması gerektiğine, yaz tatili yapmanın mümkün olup olmadığına karar vereceğiz. Ülkelerdeki duruma bağlı olarak ayrım yapmak, belki de sadece belli ülkeler arasında uçuşa izin vermek durumunda kalacağız” dedi.

Bakanın bu açıklamasından sonra Haziran ayına tur planları yapan, satışa sunan tüm tur operatörleri, turları iptal etti.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN BÜYÜK BEKLENTİ YOK

AB Ülkelerinin temkinli hareket ettiğini söyleyen TÜRSAB Kuşadası Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, “Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkeleri temkinli. Kaldı ki Avrupa ülkelerinin kapılarını açıp açmayacağı belli değil. Onlardan çok büyük beklentimiz yok. Daha çok Balkan ülkelerinden beklentimiz var. Ya Uzakdoğu ülkeleri veya Norveç Finlandiya gibi ülkelerden geliş olur. Uçak seferleri başladığında her şey belli olacaktır” dedi.