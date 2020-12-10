ABB: Araç belediyenin değil, o şahıs kovuldu

Bazı medya organlarında “Ankara’da belediye çalışanı, görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevk ederken yakalandı” haberlerine üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

Şahsın sokağa çıkma yasağı sırasında kullandığı görevli kartlarından birinin eski tarihli diğerinin de sahte olduğu; kullandığı aracın ise ABB ile ilgisinin bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediyesinin adı geçen her duruma ‘mal bulmuş mağribi' gibi yorum yapan sosyal medya trollerinin, havuz medyasının ve trol başının yalan beyanları her zaman olduğu gibi doğrular karşısında kaybetmeye mahkum olmuştur” denildi ve şu ifadelere yer verildi:

KARTLARDAN BİRİ ESKİ, DİĞERİ SAHTE

– Suça karıştığı belirtilen şahsın sokağa çıkma yasağında kullandığı görevli kartlarının birinin eski tarihli, birinin ise sahte olduğu, sokağa çıkma yasağı kapsamında şahsın suç tarihinde izinli sayılabilmesi için bilgilerinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından Ankara Valiliği'ne bildirilmediği, şahsın kullandığı aracın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı, hususunu bilgilerinize sunarız.

– Başkanımız Mansur Yavaş yönetiminde 32 bin personeli ile kente hizmet veren ABB, yalnızca kanunlara göre hareket eden, şeffaflık ilkesini şiar edinmiş bir devlet kurumudur. Bu şahsın işten çıkarılma işlemleri tamamlanmıştır. Ülkemizde yüzyılın parselleme, FETÖ terör örgütü ile iş tutma ve talan organizasyonuna öncülük eden şahıslar, bu tip niteliksiz girişimleri ile üzerlerine yapışmış suçlardan arınamayacak, aziz milletimizin vicdanının ardından hukuk nezdinde de er ya da geç yargılanacaklardır.

189 GRAM UYUŞTURUCUYLA YAKALANMIŞTI

Haberde, R.K'nın, belediye görev kartını kullanarak sokağa çıkma yasağı döneminde, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı, Cumhurbaşkanı’na hakaret dahil 19 suç kaydının bulunduğu, araçta da 189 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtilmişti.