ABD Büyükelçisi Satterfield, İBB Başkanı İmamoğlu’nu ziyaret etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki makam odasında, kendisi gibi yedi ay önce göreve başlayan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçisi David Satterfield ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

* Kendilerinin ziyaret talepleri bizi çok mutlu etmiştir.

* Kendileri, yedi aydır Türkiye'de görev yapmaktadır.

* Bundan sonraki süreçte de iki ülke arasındaki ilişkilerde, özellikle İstanbul'u unutmadan, çok başarılı bir dönem diliyorum.

* Bu başarı hem iki ülke ilişkisi açısından hem de bu bölge açısından çok önemli.

* Kendilerini ağırlamaktan ve hatırı büyük alan Türk kahvesi ısmarlamaktan büyük keyif alacağım.

Daha sonra ikilinin görüşmesi basına kapalı olarak devam etti.