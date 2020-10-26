ABD seçimleri ne zaman yapılacak? ABD Başkanı kim olacak?

Ülkede birçok eyalette seçimler için erken oy kullanma işlemi de başladı. Erken oy kullanma işleminde şimdiye kadar 50 milyondan fazla kişinin oy kullandığı tahmin ediliyor.

Erken oy kullanan kişilerin tarihte ilk kez bu kadar fazla olması, seçimlere katılımın da çok yüksek olacağını gösteriyor.

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için de oy kullanılacak.

ABD'nin dört yıl başkanlığını yapacak ismin belli olacağı seçimlerde sonuçlar, Türkiye saati ile 3 Kasım Salı'yı 4 Kasım Çarşamba'ya bağlayan gece açıklanacak. Ancak corona virüsü sebebiyle seçimlerde posta yoluyla oy kullanma imkanı da olduğu için seçim sonuçlarının açıklanması uzun süre de alabilir.