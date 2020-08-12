ABD seçimleri ne zaman yapılacak? Amerika başkanlık seçimlerinde kimler aday?

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimleri için Donald Trump ve Joe Biden hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhuriyetçi Parti’de Başkan Donald Trump bir kez daha aday gösterilmeye hazırlanılırken, Demokrat Parti’de ise ön seçim süreci tamamlandı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden partinin başkan adaylığını kazandı.

ABD SEÇİMİ NE ZAMAN?

ABD’de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım’da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı için de oy kullanılacak.

BİDEN’IN ADAYLIĞI İÇİN GÖZLER ABD’DE

Biden, Demokratların tek adayı olsa da resmi adaylığı 17-20 Ağustos’ta Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenecek kongrede kesinleşecek.

Trump ise 24-27 Ağustos’ta Florida’nın Jacksonville kentinde Cumhuriyetçi Partiden yeniden aday gösterileceği kongreyi eyalette vaka sayılarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından iptal etti.