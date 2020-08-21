ABD seçimleri ne zaman yapılacak? Tüm dünyanın gözü ABD seçimlerinde…

ABD’de başkanlık ve kongre seçimlerine hazırlanıyor. 2016 yılından bu yana başkanlık koltuğunda oturan Donald Trump yeni dönemde de aday olurken, eski başkan yardımcılarından Joe Biden ABD seçimlerinde en büyük rakibi olacak. Peki ABD seçimleri ne zaman yapılacak?

ABD SEÇİMİ NE ZAMAN?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Aynı gün, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için de oy kullanılacak.

BİDEN YARDIMCISINI BELİRLEDİ

Bu yılın kasım ayında gerçekleşmesi planlanan ABD başkanlık seçimlerinde, demokratların adayı olan Joe Biden'dan flaş bir hamle geldi… Biden, 55 yaşındaki Kamala Harris'i başkan yardımcısı olarak seçtiğini ve seçimleri kazanmaları durumunda Harris'in görevine başlayacağını söyledi.

California Senatörü olarak görevine devam eden Harris ile ilgili kararını seçmene SMS ile haber veren Biden'a birçok insan övgü yağdırdı.

TRUMP ŞAŞIRDI

ABD başkanlık seçimi yarışında ilk kez siyahi bir kadın bu kadar büyük bir role aday gösterilirken Donald Trump bu seçimden dolayı çok şaşırdığını söyledi. Trump, “Harris, demokratların aday adaylığının oylandığı dönemde çok ama çok kötü davranmıştı. O dönemde Joe Biden'a çok saygısız davranmıştı. Bu kadar saygısız davranan birini seçmesi çok zorlama” ifadesini kullandı.

ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama ise, “Kamala Harris'i uzun bir süredir tanıyorum ve o bu role çok hazır. Kariyerini anayasamızı savunmak ve eşitlik isteyenler için geçirdi. Bugün ülkemiz için güzel bir gün. Artık bu seçimi kazanmanın zamanı” dedi.

Geçen aylarda Biden'ın karşısına çıkan demokrat aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders da Twitter üzerinden açıklama yaptı. Sanders, “Başkan yardımcısı olarak tarih yazacak Kamala Harris'i kutluyorum. Tarihteki en çok yolsuzluğun yapıldığı yönetimi yıkacaktır” dedi.