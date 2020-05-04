ABD, Suriye’de yeni bir PKK timi kuruyor

Türkiye'nin corona virüsüyle mücadele için tıbbi yardım gönderdiği ABD, Suriye'deki PKK'lılara yeni destekler peşinde. ABD, önce her türlü ağır silahlarla donattığı, korona salgını sürecinde de maske ve tıbbi malzeme gönderdiği PKK/YPG'lileri şimdi ‘temizlik gücü' adı altında paralı asker yapıyor.

ABD'nin planı Pentagon'un raporunda yer aldı. Yeni planlamada; terör örgütü YPG/PKK ile El Tanif bölgesindeki muhalif grup “Muğavir el-Tavra”dan bir “Temizlik Gücü” kurulacak.

Bu grup, terör örgütü YPG/PKK kontrolü altında yaklaşık bin 120 kişilik 5 komando bölüğü ve 600 kişiden oluşan anti-terör birliğinden oluşacak. Bu sayı, bütçe imkanlarıyla 10 bin kişiye çıkarılacak.

200 MİLYON DOLAR BÜTÇE

Suriye'nin kuzeyinde kurulacak yeni yapının başında, “General Mazlum” kod adlı Şahin Cilo olacak. PKK/ YPG'lilerin çekirdeğini oluşturduğu eski IŞİD militanlarının yanında maaşlı yerel unsurların olduğu yeni yapı için Pentagon, 2021 bütçesinden kaynak istedi.

Bu amaçla, yaklaşık 200 milyon dolarlık kaynak ayrıldı. ABD'nin maaş vereceği teröristlerin giderleri de Suriye'den elde edilip satılan petrol gelirlerinden karşılanacak.

RAPORDA YER ALDI

Suriye'de CIA ve Pentagon'un planları arasında YPG/PKK'dan kurulacak olan sözde iç güvenlik gücü için 2021 ve 2022 arasında 4 bin terörist eğitilip silahlandırılacak.

Pentagon raporunda “ABD kuvvetlerinin Suriye'deki sayısının azaltılmasıyla Bakanlık, planlarını o bölgede ortak güçler için 10 bin personel toplayıp, onları idame edecek şekilde ayarladı. Kuvvet toplama faaliyeti, operasyonların tamamlanmasının ardından bölgede temizlik faaliyeti yapacak unsurlara odaklanacaktır” denildi.

ABD TIR'LARLA YARDIM MALZEMESİ GÖNDERDİ

Türkiye, corona salgını sürecinde ABD'ye tıbbi malzeme gönderdi. Uçaklarda maskeden, koruyucu tuluma kadar her şey bulunuyordu. Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD ise Suriye'deki PKK/YPG terör örgütüne TIR'lar dolusu sağlık malzemesi ve maske yardımında bulundu.