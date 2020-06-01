Amerika’da nehire girip kaybolmuştu… Umut’tan acı haber!

Perşembe günü Umut Felik 4 arkadaşıyla Sacramento’daki San Joaquin nehrine giderek bot kiralamış ve yüzmek için girdiği suda kaybolmuştu.
AMERİKA’YA OKUMAK İÇİN GİTMİŞTİ
Nehirde yapılan aramalar sonucunda sahil güvenlik ekipleri 3 yıldır Amerika’da Bilgisayar Programcılığı eğitimi alan Umut Felik’in cansız bedenini buldu. Felik’in kimliğinin arkadaşları tarafından teyit edildiği kaydedildi.
CENAZENİN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİNİ İSTEDİLER
Çorum’un Kargı İlçesinde mobilyacılık yapan baba Ahmet Felik, oğlunun arkadaşlarının kendilerini arayarak acı haberi verdiğini söyledi. Felik Ailesi, çocuklarının cenazesinin Türkiye’ye getirilmesi için yetkililerden yardım istedi.