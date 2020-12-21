Abdest alır gibi yaptı, 10 bin lirayı çaldı

Olay, Zeytinburnu ilçesinde bağlı Beştelsiz mahallesinde bulunan bir mescitte meydana geldi. Kutbettin Kandemir ödeme yapacağı için bankadan bir miktar para çekti. Ödeme yapmadan önce namaz kılmak isteyen Kandemir, abdest almak için bir mescide girdi.

Abdest aldığı sırada içeriye giren hırsız, abdest alma bahanesiyle ceketini çıkarıp Kutbettin Kandemir’in askıda asılı olan ceketinin yanına astı. O sırada hırsız kendi ceketinin cebini karıştırıyormuş gibi yapıp, el çabukluğuyla 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Parasının çalındığını fark eden adam durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mescidin kameralarını inceleyerek, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)