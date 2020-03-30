ABD’li ekonomi profesöründen Atatürk paylaşımı

ABD’nin Johns Hopkins Ünversitesi'nde görev yapan ekonomi profesörü Steve Hanke, Twitter hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün iki farklı fotoğrafını, Atatürk’e ait iki sözle birlikte paylaştı.

Henke ilk paylaşımının altına Atatürk’e ait, “En büyük savaş cehalete karşı savaştır” sözlerini yazdı.

Bu paylaşımı binlerce kullanıcı tarafından beğeni alan Hanke, ikinci paylaşımında ise Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim halkım demokrasi ilkelerini, gerçeğin emirlerini ve bilimin öğretilerini öğrenecektir. Batıl inanç terk edilmelidir.” ifadelerine yer verdi.

EL UNIVERSAL GAZETESİ EDİTÖRÜ DE AYNI PAYLAŞIMI YAPTI

Öte yandan ulusal ve uluslararası politika konularında uzman olan Meksikalı gazeteci El Universal gazetesinin editörü Ana Paula Ordorica da, Hanke’nin paylaşımını kendi sayfasında yayınlayarak, “En büyük savaş cehalete karşı savaştır” Mustafa Kemal Atatürk diye yazdı.



EKONOMİK KRİZDEN ÇIKIŞ İÇİN ÖNERİDE BULUNMUŞTU

Profesör Hanke, 2019 yılında bir açıklamasında, Türkiye’nin ekonomik krizden çıkış önerisinde bulunarak, “Türkiye döviz krizinden çıkmak için bir para kurulu oluşturmalı. Bu sistem tarihte hep başarılı oldu. Erdoğan, Atatürk gibi büyük bir devlet adamı olarak tarihe geçmek istiyorsa para kurulu oluşturması lazım” ifadelerini kullanmıştı.