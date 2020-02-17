ABD’li gaspçı Kartal’da yakalandı… Rozeti dikkat çekti

Kadıköy'de 11 Şubat tarihinde Merdivenköy Mahallesindeki bir apartmandaki evinden çıkan Shabab H. (51), kar maskeli, silahlı iki şahıs tarafından kelepçelenerek bir araca zorla bindirildi.

Şahıslar, Shabab H'nin 450 Dolar ile 2 bin 500 TL’sini gasp etti, ardından götürdükleri evde sandalyeye kelepçeledi. Şüpheliler daha sonra Shabab H.'yi tekrar araca bindirdi. Shabab H. bilmediği bir adreste indirildiği sırada, kendisini kaçıran şahıslardan Rashad M.'yi tanıdı ve aracın plakasını gördü.

EŞİ DE GÖZALTINDA

Gasp edilen Shabab H.'nin ihbarı üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince başlatılan çalışmada aracın ABD vatandaşı Rashad M. tarafından kiralandığı belirlendi. Şahsın Kartal'da Kordonboyu Mahallesindeki adresi tespit edilerek, 11 Şubat günü operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreste bulunan Rashad M. (30), Mikel Remington C. (19) ve Steven Jordan L. (29) yakalandı, Rashad M.’nin eşi Burcu M. (42) de suça iştirakten gözaltına alındı.

ROZET DİKKAT ÇEKTİ

Adreste yapılan aramalarda; 2 adet “kelepçe kutusu”, 1 adet “oyuncak silah”, 3 adet “kelepçe anahtarı”, 2 adet “kargo tarzı pantolon”, 2 adet “kar maskesi” 1 adet “ABD polis rozeti” ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden Steven Jordan L. ve Burcu M. sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılırken, Rashad M. ve Mikel Remington C. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. (İHA)