ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara’da

ABD&#8217;nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.. Jeffrey&#8217;nin temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşmesi bekleniyor. (İHA). İLGİLİ HABERMSB: Doğu Akdeniz&#039;de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/abdnin-suriye-ozel-temsilcisi-jeffrey-ankarada-2-6008663","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/abdnin-suriye-ozel-temsilcisi-jeffrey-ankarada-2-6008663","pageType":"yazi","pageIdentifier":6008663,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"ABD&#8217;nin Suriye u00d6zel Temsilcisi Jeffrey Ankarau2019da"});aip('newsArticle', {"identifier":6008663,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/abdnin-suriye-ozel-temsilcisi-jeffrey-ankarada-2-6008663/","headline":"ABD&#8217;nin Suriye u00d6zel Temsilcisi Jeffrey Ankarau2019da","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["ABD","Ankara","Milli Savunma Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","Suriye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/26/iecrop/jeffrey-dha_16_9_1598465097.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","dateCreated":"2020-08-26 21:05:01","datePublished":"2020-08-26 21:05:01","dateModified":"2020-08-26 21:09:32","info":"{"seo_news":"false"}"});