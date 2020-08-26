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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara’da

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara’ya geldi. Jeffrey'in İbrahim Kalın ve Hulusi Akar ile görüşeceği belirtildi.

21:05 -
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ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Jeffrey’nin temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşmesi bekleniyor. (İHA)

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ABD Ankara Milli Savunma Bakanlığı Suriye
Son güncelleme: 21:09 26.08.2020
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