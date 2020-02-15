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Abdüllatif Şener o toplantıyı anlattı!

Abdüllatif Şener, Halk TV'de katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Şener, 2004'teki FETÖ ile mücadele tavsiye kararını o gün MGK toplantısında olan bir bakanın imzalamadığını söyledi. Şener, bakanın ismini açıkladı.

23:36 -
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Abdüllatif Şener o toplantıyı anlattı!

CHP Konya Milletvekili Şener, şunları söyledi:

* 2004'teki FETÖ ile mücadele tavsiye kararını o gün MGK toplantısında olan bir bakan imzalamadı.

* O bakan, o dönem Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Ali Şahin’di.

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Başbakan Başbakan Yardımcısı CHP Ergenekon FETÖ Konya Mehmet Ali Şahin
Son güncelleme: 23:41 15.02.2020
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