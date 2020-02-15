Abdüllatif Şener o toplantıyı anlattı!

CHP Konya Milletvekili Şener, şunları söyledi:. * 2004'teki FETÖ ile mücadele tavsiye kararını o gün MGK toplantısında olan bir bakan imzalamadı.. * O bakan, o dönem Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Ali Şahin&#8217;di.. İLGİLİ HABERİşte Ergenekon, Balyoz ve 17-25 Aralık&#039;ı organize eden FETÖ imamı!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/abdullatif-sener-o-toplantiyi-anlatti-5627688","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/abdullatif-sener-o-toplantiyi-anlatti-5627688","pageType":"yazi","pageIdentifier":5627688,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Abdu00fcllatif u015eener o toplantu0131yu0131 anlattu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5627688,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/abdullatif-sener-o-toplantiyi-anlatti-5627688/","headline":"Abdu00fcllatif u015eener o toplantu0131yu0131 anlattu0131!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Ba\\u015fbakan","Ba\\u015fbakan Yard\\u0131mc\\u0131s\\u0131","CHP","Ergenekon","FET\\u00d6","Konya","Mehmet Ali \\u015eahin"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/15/iecrop/sener-dha-1_16_9_1581798957.jpg","author":"adilcan","dateCreated":1581798979,"datePublished":1581798979,"dateModified":1581799316,"info":"{"seo_news":"false"}"});