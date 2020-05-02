Aç kalan ayı buzdolabını devirip karnını doyurdu

Sazalan Yaylası’nda, kış uykusundan uyanan boz ayı, Cemil Arslan’a ait alabalık tesislerine dadandı. Yaylada çöp konteynerlerini devirerek yiyecek arayan ayı, kapısını kırıp tesisin içine girdi. Tesisteki buzdolabını da deviren ayı, karnını doyurmaya çalıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, pençeleriyle önce penceresini açmayı başardığı işletmenin daha sonra kapısını kırıp içeri giren ayının, kapağını açmayı başaramadığı buzdolabını devirdiği, dolaptan umduğunu bulamayınca da mutfaktaki sıvı zeytinyağını içerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.

”AYILARLA KOMŞU OLARAK YAŞIYORUZ”

Ayıları çok sevdiğini söyleyen Cemil Arslan, “Corona virüsü nedeniyle şu an işletmemiz kapalı. Bundan dolayı insanlar buraya gelmiyor. Ayılar da aç kaldığı için mesire alanlarına gelip yemek arıyor.

Bizim işletmemize de misafir olmuş ayı. Kapıyı kırıp içeri girmiş. Fazla bir zararım yok, olsa da önemli değil çünkü onları seviyoruz.

Burada çevredeki evlerden de ayılar yiyecek arıyor, çok izlerine rastladım. Ayılarla komşu olarak yaşıyoruz. Her zaman gelmesini isterim, yalnız kapıyı kırmadan gelse yiyeceğini veririm. Hatta balık da getiririm ona sorun değil.” dedi. (DHA)