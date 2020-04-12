Aç kalan ayı teleferik istasyonuna girdi: Git hadi gülüm

Bursa’nın gözde kış turizmi Uludağ’da aç kalan yetişkin bir ayı teleferik istasyonuna girdi. Yiyecek arayan ayıyı istasyon içinde farkeden görevliler, güvenlik kabinine sığındı. Tedirgin olan istasyon görevlisi o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Bir süre içeride dolaşan ayı daha sonra çıkarak ormanlık alanda izini kaybettirdi.
“GİT HADİ GÜLÜM”
Görevlilerin olay esnasındaki konuşmaları şöyle:
– Git işte, defol git..
– Açık mı kapı?
– Açık
– Ayvayı yedik ağabey, hayatta çıkamayız…
– Şu tarafa gider, yukarıya çıkarız oradan.
– Ne tarafa?
– Yukarıya, tesisin üstüne…
– Yiyecek arıyor…
– Sende var mı yiyecek?
– Yiyecek arıyor da yok işte…Alışır sürekli gelir.
– Gitsene ya! Arkası dönük acaba şurada çarşı kapısını mı kapatsak?
– Kapatamayız gelir.
– Git be oğlum, gözünü seveyim git hadi…Gitsene oğlum ya! Gitmiyor.
– Bir şey arıyor, kokusunu aldı…
– (Ayı koşarak uzaklaşır) Git gözünü seveyim, heh! Nasıl koşuyor, baksana şuna…Git hadi gülüm…
– (Ayı çitlerin üzerinden atlar) Ne hayvansın oğlum, Allahım yarabbim.