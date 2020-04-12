Aç kalan ayı teleferik istasyonuna girdi: Git hadi gülüm

Bursa’nın gözde kış turizmi Uludağ’da aç kalan yetişkin bir ayı teleferik istasyonuna girdi. Yiyecek arayan ayıyı istasyon içinde farkeden görevliler, güvenlik kabinine sığındı. Tedirgin olan istasyon görevlisi o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Bir süre içeride dolaşan ayı daha sonra çıkarak ormanlık alanda izini kaybettirdi.

“GİT HADİ GÜLÜM”

Görevlilerin olay esnasındaki konuşmaları şöyle:

– Git işte, defol git..

– Açık mı kapı?

– Açık

– Ayvayı yedik ağabey, hayatta çıkamayız…

– Şu tarafa gider, yukarıya çıkarız oradan.

– Ne tarafa?

– Yukarıya, tesisin üstüne…

– Yiyecek arıyor…

– Sende var mı yiyecek?

– Yiyecek arıyor da yok işte…Alışır sürekli gelir.

– Gitsene ya! Arkası dönük acaba şurada çarşı kapısını mı kapatsak?

– Kapatamayız gelir.

– Git be oğlum, gözünü seveyim git hadi…Gitsene oğlum ya! Gitmiyor.

– Bir şey arıyor, kokusunu aldı…

– (Ayı koşarak uzaklaşır) Git gözünü seveyim, heh! Nasıl koşuyor, baksana şuna…Git hadi gülüm…

– (Ayı çitlerin üzerinden atlar) Ne hayvansın oğlum, Allahım yarabbim.