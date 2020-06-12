Son dakika… Acı haber geldi: Bir şehit!

İdlib’de 5 Haziran’da düzenlenen hain saldırıda yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*İdlib bölgesinde 05 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur.

*Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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