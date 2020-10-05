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Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında Jandarma ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 jandarma personelinin yaralandığını, yaralıların helikopterle hastaneye kaldırıldığını ancak bir jandarma personelinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

00:51 -
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Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

Terörle mücadelede acı haber Ağrı’dan geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 Jandarma personelimiz yaralanmıştır.

*Yaralı jandarma personellerimiz, helikopterle bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bir jandarma personelimiz kurtarılamayarak, şehit olmuştur” denildi.

Ayrıca açıklamada “Kahraman Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. DHA

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Ağrı İçişleri Bakanlığı şehit
Son güncelleme: 00:56 05.10.2020
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