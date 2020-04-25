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Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Yalan iddialar için açıklama geldi…

Dükkanlarını açamayan, işlerinin kapalı olması sebebiyle ücretsiz olarak izne çıkarılan vatandaşlar, devlet kanalı ile nasıl yardım alabileceğini araştırmaya başladı. Bu yardımlarından en çok merak edilen de, İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında yürürlüğe sokulan ve il valilikleri tarafından yürütülen Açık Kapı yardım başvuruları… Peki Açık Kapı yardımlarıyla para dağıtılacağı doğru mu? İşte iddialar ve cevapları...

18:49 -
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Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Yalan iddialar için açıklama geldi…

Corona virüsü yüzünden işleri bozulan yüzbinlerce ihtiyaç sahibi, 2017 yılından beri yürürlükte olan Açık Kapı yardımları için talep formu oluşturmaya başladı. Ay sonunu nasıl getireceğini düşünen vatandaşlar, Açık Kapı yardımlarından nasıl yararlanabileceğini merak ediyor. Peki Açık Kapı yardım başvuru nasıl yapılır? Açık Kapı yardımlarına başvuru sonuçları belli oldu mu? Sosyal medyada yayılan ‘400 TL Açık Kapı bayram harçlığı' iddiaları gerçek mi? İşte ihtiyaç sahiplerinin merak ettiği Açık Kapı yardımları ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

400 TL BAYRAM HARÇLIĞI İDDİALARI DOĞRU MU?

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yayılan ‘Sigortalı veya sigortasız olmasına bakılmaksızın, yetişkinlere 400 TL çocuklara da 100 TL yardım yapılacaktır. Bir an önce başvuru yapın' haberlerini yalanladı.

ACİKKAPİ.GOV.TR YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

acikkapi.gov.tr sitesine girdiğinizde önünüze çıkan sayfada ikinci sırada olan ‘Başvuru Yap' butonuna tıklayın. Çıkan formu eksik olarak doldurun. Telefonunuza gelen onay kodu ile giriş yaptıktan sonra istenen bilgileri girip başvurunuz tamamlayın.

ACİKKAPİ.GOV.TR YARDIM BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ…

AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLİR?

İhtiyaç sahipleri, Açık Kapı Yardım başvurusunu tamamladıktan sonra, ister e-devlet üzerinden başvuru sorgulama sekmesiyle, isterse acikkapi.gov.tr sitesinde bulunan ‘Başvuru sorgulama' sayfası ile başvuru sonuçlarını kontrol edebilir.

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