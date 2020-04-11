Acil’ koduyla ihbara giden polislere sağlık çalışanlarından anlamlı sürpriz

Türk Polis Tşkilatının kuruluş yıl dönümü her yıl 1-10 Nisan arası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, bu yıl corona virüsü salgını sebebiyle sönük geçti.

İKİ ETKİNLİK YAPILDI

İstanbul Emniyeti 10 Nisan'da az sayıda emniyet mensubuyla; Taksim'de çelenk bırakmak ve şehitliği ziyaret etmekle yetinmek zorunda kaldı.

ANLAMLI SÜRPRİZ

Salgın sebebiyle, suç ve suçluyla mücadele dışında yaşlılara ekmek ve gıda dağıtmaktan, hastaneden kaçan vakalarının peşine düşen polis ekiplerine; sağlık çalışanları anlamlı bir sürpriz yaptı.

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ACİL KODU İLE ÇAĞRI

Şehit Prof.Dr. ilhan Varank Sancaktepe Eğitim Hastanesi Başhekimi Nurettin Yiğit “Acil” kodu vererek polis ekiplerini çağırdı. Hastanede doktorlara şiddet uygulandığını düşünen ekipler kısa sürede hastaneye gitti.

ALKIŞLA KARŞILADILAR

Olaya müdahale için hastaneden giren ekipteki polisler, alkışlarla karşılanınca kısa süre şaşkınlık yaşadı. Polis haftası için kendilerine sürpriz yaşandığını anlayan polislerin yüzünde gülümseme oluştu.

ÇİÇEK VERDİLER

Alkışlara alkışla karşılık veren polislere hastane çalışanları adına yapılan konuşmada, “Şu virüs belasından kurtulup, nasıl ki 175 yıldır huzurla yaşıyorsak sizin sayenizde; inşallah bundan sonra da böyle devam eder” denildi. Daha sonra ise polislere çiçek verildi.