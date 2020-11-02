Acil yıkılacak 124 bina ve 2 bin 698 bağımsız bölüm tespit edildi

Geçen cuma günü İzmir'i vuran 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından depremden sonra İzmir genelinde yürütülen hasar tespit çalışmalarındaki son duruma dair açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre acil yıkılacak ağır hasarlı 124 bina ve 2 bin 698 bağımsız bölüm tespit edildi.

Orta hasarlı 119 bina ve 2 bin 291 bağımsız bölüm tespit edilirken az hasarlı 730 binanın ve 11 bin 997 bağımsız bölümün olduğu duyuruldu.

Bakanlığın verilerine göre 9 bin 314 hasarsız bina ve 62 bin 638 bağımsız bölüm bulunuyor.

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