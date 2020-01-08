Aciller dolup taşıyor: Yüzde 300 arttı!..

Mevsimsel geçişten dolayı Mersin'de birçok vatandaş grip, nezle ve soğuk algınlığı şikayetleriyle hastanelere akın ediyor.

Özellikle ortalama günde bin hastanın başvurduğu acillere, son bir aydır günde 3 binin üzerinde hasta tedavi olmak için geliyor. Başvuru sayısında yüzde 300'lük artıştan dolayı yoğunluk yaşanırken, yetkililer vatandaşları uyardı.

‘ACİLLERE DEĞİL, SAĞLIK TESİSLERİNE GİDİLMELİ’

Hasta olan vatandaşların önce birinci basamak sağlık tesislerine gitmesini isteyen İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, “Aile hekimleri vatandaşlarımızın en yakın sağlık danışmanlarıdır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanmak hem hastane enfeksiyonlarından korunma hem hastalarımızın işlerini en kısa zamanda bitirme hemde acillerde yoğunluk yaşanmamasını sağlar” ifadelerini kullandı.

‘1 AYDA DOLULUK YÜZDE 300 ARTTI’

Son bir aydır acil servislerde yoğunluk yaşandığına vurgu yapan Bahçacı, “Bir aydır acil servislerimizde yüzde 300 hasta artışı söz konusudur. Şehir hastanemizde normal dönemde günde bin ile bin 500 hasta hastaya bakılırken, bugünlerde günde 4 bin hasta bakılmaktadır. Toros Devlet Hastanemizde de günde ortalama bin 600 hastaya bakıyoruz. Bakıldığı zaman 3 katı daha fazla hasta gelmektedir” dedi.

İki hastanede acillerde 23 doktorun görev yampmakta olduğunu söyleyen İl sağlık müdürü, “Şu anda fiziki anlamda hastanelerimizde hiçbir sıkıntı yok. Ancak sayı 3 kat fazlalaşınca insan kaynadığında bazen zorluk yaşanabiliyor. Tabi hastanelerimizde kırmızı, sarı ve yeşil alanlar var. Kırmızı ve sarı alana gelen hastalarımıza hiç beklemeden müdahale ediliyor. Yeşil alanda ise biraz sıra bekleme olabiliyor ama oda şu anda ortalamaların çok çok altında” açıklamasında bulundu.

‘BİR HASTA 14 DAKİKA BEKLİYOR’

Birçok ülkede acil servislerde bekleme sürelerinin 24 saati bulduğunu söyleyen Bahçacı, “Mersin’de ise en hastaların en yoğun geldiği saatte bile bir hastanın bekleme süresi 14 dakika 32 saniyedir. Hastalarımızdan sadece biraz sabırlı olmalarını diliyoruz.” şeklinde konuştu. (İHA)