Acun Ilıcalı’dan ihtiyaç sahibi öğrenciler için dizüstü bilgisayar desteği kampanyası! Nasıl destek yapılır?

Acun Ilıcalı, 21 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, ihtiyaç sahibi öğrenciler için sevindiren açıklamayı geçtiğimiz gün resmi Twitter hesabından paylaşmış ve büyük beğeni toplamıştı.

Corona virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak öğrencilerin bazılarında bilgisayar olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan “Haydi şimdi” kampanyası saat 23.15’te TV8 ekranlarında başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da destek verdiği kampanyaya SMS yoluyla katılmak isteyenlerin “EĞİTİM” yazıp 2868‘e mesaj göndermeleri yetiyor.

İLK BAĞIŞLAR

Canlı yayının başlamasıyla birlikte destekler de peş peşe geldi. İlk bağış yapan isimler arasında 500 bin TL ile Gözde Akpınar, Tayfun Küçükoğlu 250 bin TL, Abdullah Buladı 100 bin TL ile yer aldı.

DİZÜSÜ BİLGİSAYARLAR 3 BİN TL

Acun Ilıcalı, eğitim desteği için öğrencilere sağlanacak dizüstü bilgisayarların yaklaşık olarak 3 bin TL değerinde olduğunu açıkladı.

100 BİN TL ÜZERİ BAĞIŞLAR

Eğitim desteğine, 100 bin TL üzerindeki bağışlar ve canlı yayına bağlanmak için (0212)9873071 No’lu telefondan ulaşılabiliyor.

UZAKTAN EĞİTİME ERİŞİM İÇİN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR DESTEĞİ

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim görmesi üzerine, Acun Ilıcalı ilköğretim ve ortaöğretimdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişimi için harekete geçti. Ilıcalı, ‘Haydi Şimdi’ kampanyasıyla, bilgisayarı olmayan öğrencilere bilgisayar ulaştıracak.