Ada sahibi çiftçi, Ronaldo’dan umudu kesip Fatih Terim’e seslendi

Bursa’da 90 yıldır ailelerine ait Uluabat Gölü’nün ortasındaki Martı Adası’nı 17 milyon liraya satılığa çıkaran 65 yaşındaki Nedim Bulut, adanın corona virüsü salgınında ‘bulunmaz bir karantina bölgesi’ olduğunu iddia etti.

Futbolcu Cristiano Ronaldo’ya çağrıda bulunduğunu ancak adayı satamadığını ifade eden Bulut, rotayı bu sefer teknik direktör Fatih Terim’e çevirdi. Bulut, ”Burada hava mis gibi. Acelemiz yok. Parayı veren adayı alır” ifadelerini kullandı.

‘BÜTÜN TOPÇULARA’ ÇAĞRI YAPTI

6 yıldır adayı satmak isteyen ancak bu amacına ulaşamayan Nedim Bulut, çağrısını Fatih Terim’le de sınırlı tutmadı. Şansını artırmak için ‘bütün topçulara seslenen’ Bulut, adayla ilgili şu vaatlerde bulundu:

”Valla buradan bütün topçulara sesleniyorum. Mis gibi hava var. Fatih Bey’e de sesleniyorum. Daha yeni iyileşti. Paraları varsa gelsinler ada burada, alsınlar. Hiç bir şeyleri kalmaz. Daha önce böyle bir şeyi ne gördük ne yaşadık. Bizim buralarda görülmemiş bir olay. Devletimizden Allah razı olsun. Ben 60 yaşına geldim böyle bir hastalık duymadım. Ama devletimiz sayesinde üstesinden geleceğiz inşallah.”

ZAMANINDA ‘KUZU PARASINA’ ALINMIŞ

Bulut, adaya nasıl sahip olduğuyla ilgili olarak ise şunları anlattı:

”Bizde 2 bin tane koyun varmış. Amcam ve babam kuzu parasına almışlar. Bu ada 90 senedir bizde. Tapusu bize şu şekilde geçmiş. Atatürk’ün silah arkadaşının oğlu suç işlemiş. Atatürk suçluyu buraya göndermiş. Adayı da üzerine yapmış. Öldükten sonra damatları satılığa çıkarmış. Babam damatlarından satın almış. Babam kısır olan koyunları oraya götürmek için almış adayı. O zaman 2 milyon 800 bin liraya alınmış. Şimdi mirasçılar var, amcamın çocukları var 8 kardeş. Biz 4 kardeşiz tüm kardeşler satmak istiyor ama bakalım kısmet.” (İHA)