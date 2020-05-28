Ada savunmasına 650 milyon lira

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 2 milyar 288 milyon 976 bin liralık hibe ve kredi anlaşması imzalandı ve anlaşmanın detayları belli oldu. Bu paranın 650 milyon lirası savunma harcamaları için kullanılacak.

Kamudaki memur ve işçi sayısı sınırlandırılacak. Yeni istihdam edilecek personel, bir önceki yıl kamu görevinden ayrılanların sayısını geçemeyecek.

KORONA DA VAR

Hibe ve kredi anlaşması ile ayrıca Lefkoşa'da 500 yataklı devlet hastanesi kurulması öngörülüyor. Altyapı için 273 milyon, reel sektör yatırımları için 116 milyon, bütçe açığı için de 1 milyar 150 milyon lira ayrılacak. Hibe yardımın bir bölümü de “Covid-19 Salgın Desteği Programı” için kullanılacak.

KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi ile yol yapım ve bakımı, köylerin altyapı yatırımlarına katkı da sağlanacak. Anlaşmanın “Uyulması gereken konular” başlıklı bölümünde de kamuda yeni istihdam edilecek toplam personel sayısının 2020 yılı için bir önceki yılda kamudan ayrılanların sayısını geçmemesi öngörülüyor. Yeni istihdam edilecek geçici işçi sayısı da bir önceki yılda kamudan ayrılan geçici işçi sayısını geçmeyecek.

TURİZME ÖZEL PLAN

Anlaşma uyarınca, KKTC İstatistik Kurumu'nun kurumsal ve teknik kapasitesi de geliştirilecek. KKTC Kooperatif Merkez Bankası yeniden yapılandırılacak. Sosyal güvenlik sistemi gelecek 20 yıla yönelik yeniden planlanacak.

KKTC'deki limanlar ile turizm sektörü için de master planı hazırlanacak. Enerji Verimliliği yasa tasarısı hazırlanarak, elektrik ve gaz projeleri için de çalışmalar yapılacak.